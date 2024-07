Mateusz Jarzębiak wzbudzał ogromne emocje w programie "top Model". Niestety, ulubieniec Joanny Krupy pożegnał się z show tuż przed finałem. Góral robił jednak wszystko, żeby o nim nie zapomniano. Wziął się ostro do pracy. Wystąpił w kampanii reklamowej jednej z obuwniczych firm i pojawiał się na pokazach mody. O modelu zrobiło się również głośno dzięki związkowi z Olgą Kaczyńska. Para od samego początku chętnie mówiła o swojej miłości, co nie wszystkim się podobało. Zobacz: Góral i Kaczyńska manifestują swoją miłość na portalach. Rusin: Po co wam to?

Jarzębiak, któremu jury Top Model zarzucało, że nie ma figury modela, kilka miesięcy temu zaczął trenować na siłowni. Efektami ciężkiej pracy pochwalił się na Instagramie, gdzie wstawił zdjęcie bez koszulki. Góral pokazał wyrzeźbioną i sportową sylwetkę.

Okazuje się, że efekty ciężkiej pracy chłopaka Kaczyńskiej doceniono także za granicą. Jak donosi jastrzabpost.pl Mateusz Jarzębiak dostał propozycję pracy w Stambule. Czy pojedzie z nim ukochana?

- Na razie Góral będzie sam pracował w kilku projektach. Kontrakt podpisał na pół roku, ale będzie odwiedzał Olgę, a ona jego. Oboje walczą też o wspólną pracę w modelingu za granicą- mówi serwisowi osoba z otoczenia modela.

Olga Kaczyńska z pewnością jest dumna ze swojego chłopaka. Zobacz jak po kilku miesiącach ćwiczeń wygląda Mateusz Jarzębiak.

