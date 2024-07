Każda edycja Tańca z Gwiazdami to doskonała okazja dla kolorowej prasy, aby uczestników programu łączyć w pary i snuć historie o romansach. To właśnie spotkało Mateusza Banasiaka, którego związek z Magdaleną Boczarską miał stanąć pod znakiem zapytania przez seksowną tancerkę z "TzG". Aktorka podobno jednak wybaczyła ukochanemu flirtowanie na treningach. Przypomnijmy: Boczarska jest szczęśliwa dzięki Banasiukowi. Skomentowała też relację z Karolakiem

Tabloidy donosiły też, że plotki o romansie Mateusza sprowokowały, że aktor musiał wyprowadzić się z mieszkania ukochanej. Jak donosi "Show", informacje te są po części prawdziwe - Banasiuk wciąż bowiem nie zamieszkał z Boczarską. Przystojniak ma opinię flirciarza, choć jest szaleńczo zakochany tylko w Magdzie.



Mateusz to flirciarz, ale nieszkodliwy. Lubi na co dzień przyciągać wzrok innych kobiet, ale tak naprawdę do szaleństwa zakochany jest tylko w Magdzie - mówi przyjaciel pary.