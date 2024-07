Magdalena Boczarska wzbudza w polskich mediach ogromne emocje i to nie tylko z uwagi na swoje kreacje aktorskie. Gwiazda, choć uważana jest za jedną z najlepszych polskich aktorek, jest również bohaterką kolorowej prasy, a wszystko to z uwagi na jej życie uczuciowe. Obecnie związana jest z Mateuszem Banasiukiem. Przypomnijmy: Banasiuk nie chciał mówić o związku z Boczarską. Wygadała go partnerka z Tańca z Gwiazdami

Tabloidy spekulowały niedawno, że idylla z młodym aktorem nie trwała długo, ale publiczne wyjścia pary sugerują, że w doniesieniach tych niewiele było prawdy. Z kolei jeszcze kilkanaście miesięcy temu głośno było o romansie Boczarskiej z Tomaszem Karolakiem. Status ich relacji był mocno niejasny - żadne z nich nie potwierdzało związku, spotykało się nawet z nowymi partnerami, ale paparazzi wciąż mogli ich przyłapać na wspólnych randkach. W nowym wywiadzie Magda dość zdawkowo odnosi się do relacji z Tomkiem.



Grazia: Tomek Karolak miał wpływ na twoje życie zawodowe? Boczarska: Pewnie tak. Przecież był osobą, z którą byłam związana i wciąż pozostaję w przyjaźni.

Aktorka przyznaje też, że czas ich rozstania zaowocował dużym zainteresowaniem fotoreporterów, co było dość bolesnym doświadczeniem.



Pierwsze kontakty z paparazzi? To nastąpiło w trudnym prywatnym momencie życia, kiedy rozstawałam się z bliską mi osobą. Było to dość brutalne i przykre. Chwilę potem była "Różyczka" i rola, która włożyła mnie na inną półkę aktorską, ale oczywiście głównie chodzi o odbiór środowiska - tłumaczy w "Grazii".

Teraz zaś czuje, że jest naprawdę szczęśliwa i nie potrzebuje do tego wielkich rzeczy. Swoją rolę odgrywa w tym też nowy ukochany.

Piękne jest, gdy spełniają się marzenia! Jestem spełnioną aktorką i szczęśliwą kobietą. Mam swoje mieszkanie, które uwielbiam i które sama urządziłam. Role, które zagrałam, traktuję jak fascynującą przygodę i spotkania z niezwykłymi ludźmi. Gram w teatrze, który jest moją bazą finansową i artystyczną. Życie jest nieprzewidywalne, ale i piękne. Codzienność jest piękna. Zwykłe sprawy, kolacje z przyjaciółmi, mężczyzna u boku... - wyznaje.

Kibicujecie jej związkowi z Mateuszem?

