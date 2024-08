Magdalena Boczarska to jedna z bardziej znanych polskich aktorek. Zagrała w kultowych produkcjach takich jak: "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", "Różyczka", czy "Zachowaj spokój". W życiu prywatnym od 2014 roku Boczarska związana jest z aktorem Mateuszem Banasiukiem.

Magdalena Boczarska przyłapana na chodniku

Magdalena Boczarska potrafi wcielić się niemalże w każdą rolę. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, co możemy zobaczyć w jednym z nowszych filmów, w których zagrała w roli głównej: "Heaven in Hell". Pomimo tego, że film nie zyskał najlepszych ocen widzów, trzeba przyznać, że Boczarska zagrała w nim świetnie. Co się okazuje, dla aktorki świat nie kończy się na aktorstwie, o czym przekonać mogli się warszawscy paparazzi, którzy z ukrycia zrobili zdjęcia Magdalenie Boczarskiej podczas sesji zdjęciowej. Paleta emocji na twarzy i ciele Boczarskiej przenosi w świat aktorstwa połączonego z modelingiem.

