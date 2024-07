Rafał Maślak skomentował kontrowersyjny strój Dody podczas gali Super Expressu, na której piosenkarka wystąpiła w koronkowym komplecie. W scenicznej i bardzo odważnej stylizacji Doda wręczyła również kawałek tortu Andrzejowi Dudzie. Odwracając się od prezydenta, Doda zaprezentowała wszystkim swoją pupę, co wywołało ogromne emocje w świecie show-biznesu i polityki. Dody bronił m.in. Krzysztof Gojdź, który przyznał w rozmowie z nami, że nie widzi nic złego w tym, że pokazała idealną figurę przed prezydentem. Zupełnie innego zdania jest z kolei Rafał Maślak. Co nam powiedział o aferze z udziałem Dody?



To jest jednak głowa państwa i czy komuś się podoba prezydent, czy się nie podoba- bo mnóstwo było komentarzy, że jaki prezydent taka Marilyn Monroe itd. Natomiast funkcja i samo to, że jest to głowa państwa już zobowiązuje do pewnych rzeczy. Jednak osoby publiczne są opiniotwórcze i ludzie później naśladują a taki obrazek nie wygląda smacznie.