Martyna Wojciechowska nie próżnuje, dlatego kiedy nie wyjeżdża kręcić nowych odcinków „Kobiety na krańcu świata”, zawsze znajdzie czas na realizację nowych pomysłów.

Okazuje się, że dziennikarka postanowiła zająć się produkcją i sprzedażą koszulek, które sama projektuje! W rozmowie z portalem TVN, Martyna zdradziła, że taki pomysł narodził się dzięki internautom, którzy chcieli mieć bluzki w jakich występuje podróżniczka.

- Właśnie startujemy z kolekcją, która powstała na zamówienie facebookowiczów. Widzieli te moje koszulki w programach, podczas różnych wystąpień. Były to koszulki mojego projektu, w jednym jedynym egzemplarzu i cały czas padały pytania „gdzie można kupić?”. Powiedziałam ok, w takim razie specjalnie dla was zrobię kolekcję koszulek- zdradziła w rozmowie z portalem dziennikarka.

Martyna wystąpiła w jednej z takich koszulek na wczorajszym pokazie jesiennej ramówki TVN.

Podobają się Wam jej projekty?

