Martyna Wojciechowska opowiedziała jak radzi sobie po śmierci byłego partnera, Jerzego Błaszczyka. Kilka miesięcy temu media obiegła smutna wiadomość, że ojciec córki podróżniczki, Marysi zmarł na raka. Było to o tyle trudne, że niewiele wcześniej okazało się, że Martyna Wojciechowska jest również ciężko chora i musi zawiesić prace nad programem "Kobieta na krańcu świata". Gwiazda niewiele dotychczas mówiła na temat śmierci swojego byłego partnera. O trudnych chwilach opowiedziała w najnowszym wywiadzie dla pisma "Gala":

Razem z córką przyszło nam się zmierzyć z ogromną stratą, której w żaden sposób nie da się wytłumaczyć. (...) Do rozmowy z Marysią na temat śmierci taty musiałam się przygotować. Kąpałam ją, myłam jej włosy, była taka radosna i wtedy pojawiła się we mnie myśl, że właśnie przeżywa ostatnie beztroskie chwile swojego dzieciństwa. Wiedziałam, że za chwilę wszystko się zmieni. Uważam, że nie należy mówić dzieciom o śmierci w metaforyczny sposób. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Użyć słów, które opisują ten stan. Bo przemijanie i odchodzenie są nieodłączną częścią życia.

A jak Marysia poradziła sobie z odejściem taty? Martyna Wojciechowska nie ukrywa, że musiały zmierzyć się z wieloma trudnymi sytuacjami:

Pozwoliłam sobie na absolutną słabość i myślę, że Marysia była w równym stopniu zaskoczona, co zafascynowana moją reakcją. Zobaczyła mamę po raz pierwszy w takiej wersji. Uświadomiłam sobie, że to dla niej ważna lekcja, że nie można cały czas trzymać fasonu przed ludźmi, że mamy prawo do słabości.