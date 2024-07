Odkąd Martyna Wojciechowska (41 l.) poinformowała fanów o swojej chorobie, przez którą schudła 20 kg, wszyscy zastanawiają się, na co choruje dziennikarka i jak się teraz czuje?

Martyna jest bardzo słaba, ale dzielna. Nie traci ani nadziei na to, że lekarze dobrze ją zdiagnozują i wyleczą, ani dobrego humoru. Cała ona, zawsze pozytywnie nastawiona do wszystkiego - zdradza w magazynie "Party" przyjaciel Wojciechowskiej i zapewnia, że Martyna jest teraz w stu procentach skupiona na powrocie do zdrowia.