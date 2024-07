1 z 5

Marta Żmuda-Trzebiatowska wybrała się razem z mężem Kamilem Kulą na wernisaż wystawy fotografii "Nowo Obsadzeni" fotografki Weroniki Kosińskiej. Aktorskie małżeństwo z wielkim zainteresowaniem oglądało fotografie i zaprezentowane na nich... brylanty. Marta i Kamil bardzo rzadko pokazują się razem na salonach i jeśli już to jest to premiera sztuki lub filmu. Niedawno pojawiła się informacja w gazecie "Fakt", że Marta Żmuda-Trzebiatowska mniej bywa na imprezach, bo pochłonęła ją rola żony, opiekunki ogniska domowego, i cieszy się, że mąż Kamil Kula gra więcej od niej. Gazeta informuje, że teraz aktorka inne priorytety, bo z mężem stara się o dziecko. Para pobrała się we wrześniu 2015 roku i wielu czeka na dobre wieści o powiększeniu się ich rodziny :). Jednak wnioskując po zdjęciach to jeszcze nie teraz.

