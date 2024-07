Marta Żmuda Trzebiatowska zagrała w bollywoodzkim filmie Bangistan. Film kręcono w Krakowie z całą plejadą polskich gwiazd: Cezary Pazura, Janusz Chabior, Tomasz Karolak, Anna Wendzikowska, a także Marta Żmuda-Trzebiatowska.

Pokazywaliśmy już zwiastun filmu Bangistan. A teraz pokażemy Wam ponętną Martę Żmudę-Trzebiatowską w bikini.

Kogo gra Marta? Znudzoną kochankę starszego biznesmena (w tej roli Jacek Lenartowicz), która czuje się samotna :).

Zobaczcie, jak bardzo: Dziś Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula biorą ślub! Znamy szczegóły!

Marta Żmuda-Trzebiatowska w bikini w bollywoodzkim filmie:

Fragment sceny z Martą Żmudą-Trzebiatowską z filmu Bangistan:

A wszystko zauważył nasz bloger filmowy Quentin. Ten ma oko :).

No to jest zdecydowanie #InfoDnia, czyli Marta Żmuda Trzebiatowska w bikini w filmie "Bangistan". WIĘCEJ:http://quentin.pl/2015/10/marta-zmuda-trzebiatowska-w-bikini.html

Posted by Q-Blog on 30 październik 2015