Marta Żmuda-Trzebiatowska bierze ślub! Aktorka zaskoczyła wszystkich. Nie dość, że przez długi czas nikt nie wiedział, że jest zakochana, to teraz wyszło na jaw, że już od dawna planowała swój ślub! Okazuje się, że to już dziś – w sobotę 26 września Marta Żmuda-Trzebiatowska wychodzi za mąż za młodszego o pięć lat aktora Kamila Kulę!

Marta Żmuda Trzebiatowska bierze ślub z Kamilem Kulą

Marta i Kamila są parą od ponad półtora roku. Ale dopiero w wakacje wyszło na jaw, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Jak? W maju pojechali razem na wakacje na ulubioną wyspę Żmudy-Trzebiatowskiej czyli na greckie Kos. Na lotniku całowali się i ściskali jak para zakochanych nastolatków. Informacje szybko przedostały się do prasy. Gwiazda nie komentowała doniesień o romantycznych wakacjach, ani tego, że rzeczywiście związała się z młodszym kolegą z pracy. Nadal wszędzie pojawiała się sama, a na oficjalnych premierach w teatrze, Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula pilnowali, żeby nie zrobiono im wspólnego zdjęcia. W sekrecie od dawna już planowali ślub! Wzięli chyba przykład z innych gwiazd - takich jak na przykład Agnieszka (do niedawna Popielewicz) i Grzegorz Hyży, którzy też zaskoczyli wszystkich sekretnym ślubem w Rzymie.

Historia miłości Marty Żmudy-Trzebiatowskiej i Kamila Kuli

A jak para się poznała? Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula to aktorzy Teatru Kwadrat. Marta gra już tam od paru lat, a Kamil (znany m.in. z roli w serialu „Na dobre i na złe" czy „Hotel 52". Czytaj także: Kim jest Kamil Kula?) dołączył do zespołu dopiero dwa lata temu. Tak się składa, że zadebiutował właśnie u boku Marty w sztuce „Ciotka Karola". A potem oboje dostali główne role w spektaklu „Przez park na bosaka", gdzie co ciekawe zagrali młode kochające się małżeństwo. Podobno właśnie dzięki tej sztuce już od dawna Marta mówi na Kamila "mój mąż" :). Najwidoczniej wspólne próby i granie zakochanych w sobie małżonków przerodziło się w prawdziwe uczucie.

Szczegóły ślubu Marty Żmudy-Trzebiatowskiej

Jak się dowiedzieliśmy będzie to cicha ceremonia w gronie najbliższych. Sukienkę dla Marty zaprojektowała jej przyjaciółka Natalia Jaroszewska. Parze bardzo zależało, żeby była to cicha i skromna uroczystość tylko dla nich, najbliższych i przyjaciół, dlatego planują się pobrać poza Warszawą, we wsi Radoszki niedaleko Brodnicy w zabytkowym drewnianym kościele.

Przyjaciel i znajomi uważają, że Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula to dwie bratnie dusze i nie dziwią się, że podjęli decyzję o tak szybkim ślubie. - Idealnie do siebie pasują i rozumieją się bez słów - mówią wszyscy zgodnie.

Poprzednio Marta była w związku przez 10 lat z tancerzem Adamem Królem, ale do ślubu nie doszło, choć często go zapowiadano. Kamil za to był związany z Anną Karczmarczyk, gwiazdą "M jak Miłość" i obiecująca aktorką młodego pokolenia. Ale okazuje się, że na prawdziwa miłość musieli poczekać.

Życzymy Marcie i Kamilowi szczęścia i niech to będzie ich ślub doskonały! A Wam proponujemy trailer sztuki „Przez park na bosaka", w którym widać jak Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula bardzo do siebie pasują. Nie sądzicie?

