Poznali się dwa lata temu w Teatrze Kwadrat. Ale to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Na początku 5 lat młodszy Kamil Kula był dla Marty Żmudy-Trzebiatowskiej jedynie kolegą z teatru.

To typ wesołka. Ciągle żartuje i wszystkich rozśmiesza. Nikt nigdy nie wie, czy jeszcze gra, czy już mówi coś na serio. To była chyba pierwsza cecha, na którą Marta zwróciła uwagę. Druga to opanowanie. Kiedy pojawiają się problemy, Kamil potrafi szybko zamienić się z klauna w przywódcę - zdradza znajoma pary.