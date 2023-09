Dziś Kamil Osypowicz i Joanna Wielgosz z "Rolnik szuka żony" biorą ślub. Zakochani biorą ślub dwa lata po udziale w programie TVP, w którym się poznali. Dziś są szczęśliwymi rodzicami córeczki Antosi, a dziś sformalizują swój związek w kościele. Joanna z "Rolnik szuka żony" pokazała właśnie pierwsze zdjęcia z przygotowań. Wygląda jak księżniczka.

"Rolnik szuka żony": Joanna Wielgosz pokazała zdjęcia z przygotowań w dniu ślubu

W tym roku już trzecia para z "Rolnik szuka żony" bierze ślub. Niedawno informowaliśmy o ślubie Marty i Pawła Bodziannych a także Adrianny i Michała Tyszków, teraz miłość do końca życia będą przysięgali sobie Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz. Historia ich miłości to scenariusz na film. Kto by pomyślał, że jeden spontanicznie napisany list odmieni życie Joanny. Kamil wiedział już, że to ta jedyna w finałowym odcinku programu, w którym się poznali. To właśnie wtedy, przed kamerami oświadczył się Joannie. Niedługo później zakochani doczekali się narodzin cudownej córeczki, a dziś będą ślubować sobie miłość.

Joanna Wielgosz z "Rolnik szuka żony" pokazała pierwsze zdjęcia z przygotowań do ślubu, z kolei produkcja "Rolnik szuka żony" opublikowała zdjęcie pary młodej z kościoła.

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" niedawno gościli nawet w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiadali o swoich ślubnych planach. Rolniczka podkreśliła jednak, że kwestie jej ślubnej stylizacji i to, jaką suknię ślubną wybrała, pozostawi w tajemnicy, chce by to Kamil zobaczył ją jako pierwszy. Sama Joanna z "Rolnik szuka żony" jest zachwycona suknią ślubną. Dziś już wiadomo, jak wyglądała kreacja. Trzeba przyznać, że panna młoda wygląda przepięknie.

Instagram joasia.wielgosz

Jesteście ciekawi ślubnych zdjęć Kamila i Joanny z "Rolnik szuka żony"? Myślicie, że na weselu pojawi się także Marta Manowska? Czekamy na przepiękne zdjęcia z uroczystości i już teraz życzymy nowożeńcom wszystkiego, co najpiękniejsze.