To dopiero zaskoczenie. Jak dowiedzieliśmy się, w najnowszym numerze "Gali" na okładce Marta Żmuda Trzebiatowska w sukni ślubnej. Z fragmentów wywiadu jaki pojawił się w internecie, aktorka w przyszłym roku powie sakramentalne "tak"! Wybrankiem Marty jest starszy o 12 lat Adam Król. Zaskoczeni?



Reklama

Marto, to jak to jest z tym ślubem? Będzie? - Będzie. Nareszcie! Kreacje już wybrane? - Oczywiście. Wszystko jest przygotowane, zapięte na ostatni guzik.



Trzeba przyznać, że końcówka tego roku obfituje w mnóstwo emocjonujących wiadomości. To znaczy, że przyszły rok zapowiada się równie bogaty w elektryzujące wydarzenia, co obecny. Przypomnijmy, że oprócz Marty na ślubnym kobiercu stanie także Anna Czartoryska i Michał Niemczycki. Która z nich odbierze Oli Kwaśniewskiej tytuł "ślubu roku"? Zweryfikują to najbliższe miesiące.

Zobacz: Czartoryska szykuje KRÓLEWSKIE wesele

Reklama

Marta i Adam na spacerze pełnym czułości: