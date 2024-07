Marta Manowska zagra w teatrze! Ulubienica widzów i prowadząca najpopularniejszego show w Polsce - "Rolnik szuka żony" zadebiutuje u boku Darii Widawskiej w sztuce "Hawaje, czyli przygody siostry Jane" w Teatrze Capitol. W kogo wcieli się Marta Manowska? Prezenterka zagra młodą dziennikarkę, Peggy, która z pewnością skradnie serca publiczności. Jak zaczęła się współpraca Manowskiej z teatrem i czy to spełnienie jej marzeń?

Pamiętam byłam w Jarocinie, dostałam telefon z propozycją. Był wybuch radości i euforii. To jest taka możliwość życia drugim życiem przez długi nawet okres. Ja nigdy w życiu nie miałam takiej sytuacji, że już jest maj. A przecież w styczniu wróciłam z Azji, nagle był plan "Rolnik szuka żony" i nigdy wcześniej mi tak czas nie uciekał, ale czuję, że robię coś co kocham i coś, o czym marzyłam zawsze. I chce więcej i więcej. Pomimo tego, że bywa trudno i naprawdę to jest ciężka praca też fizycznie.