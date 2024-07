1 z 10

Marta Manowska od jakiegoś czasu odwiedza byłych uczestników "Rolnik szuka żony". Robi sobie z nimi zdjęcia, a na Instagramie pisze, że chodzi "sekretny projekt". Czy to nowy program, reklama, a może kulisy "Rolnik szuka żony"? Już wiadomo, że chodzi o... książkę! Jak czytamy w Rewii Marta Manowska pisze książkę o rolnikach z trzech edycji programu. Ale, żeby pomysł mógł zostać zrealizowany, Manowska musiała uzyskać zgodę właściciela licencji brytyjskiego formatu "Farmer Wants a Wife". Kiedy tylko ją otrzymała zabrała się do pracy. Odwiedziła już domy połowy uczestników popularnego show.

Zobacz: Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony": "Byłam nieszczęśliwie zakochana"

Manowska pisze książkę o "Rolnikach"!

Manowska, odwiedzając rolników, przez co najmniej dwie godziny rozmawia z nimi o tym, co się zmieniło, o planach na przyszłość, o radościach i o kłopotach. Emocja są naprawdę wielkie - czytamy w Rewii.

Każdy z odwiedzonych rolników podarował Marcie zdjęcia z dzieciństwa, które trafią do książki. Premiera jesienią!

Kupicie taką książkę?

Zobacz także: Rolnik szuka żony 4: Oto 8 rolników i 2 rolniczki, czyli kandydaci do programu! Kim są? ZDJĘCIA