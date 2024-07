Marta Kaczyńska przez dłuższy czas pozostawała w cieniu wielkiej polityki. Lecz ostatnio coraz częściej widujemy ją na politycznych salonach. Bratanica Jarosława Kaczyńskiego chętniej niż do tej pory zabiera głos w ważnych sprawach dla Polski. Tym razem zainteresowanie mediów wzbudził jej felieton, który pojawił się na łamach "wSieci". W swoim tekście Kaczyńska zauważa podobieństwo polskiej armii do armii izraelskiej, a także sugeruje, że dobrym rozwiązaniem dla naszego kraju mogłaby być obowiązkowa służba wojskowa. Powód? Nieco zaskakujący...

Marta Kaczyńska o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej

Sugerowany przez Kaczyńską pomysł powrotu do obowiązkowego poboru do wojska, nie tylko miałoby się przyczynić do bezpieczeństwa Polski, ale także... poprawić kondycję fizyczną polskich mężczyzn.

Pozytywnym skutkiem (...) byłoby kształtowanie wzorców i postaw, takich jak patriotyzm, odwaga męstwo, a także dbałość o odpowiednią kondycję fizyczną, które w dobie globalnego konsumpcjonizmu i powszechnego kultu hedonizmu nierzadko zanikają, byłoby to dobre nie tylko dla dobra naszego kraju, ale też dla mężczyzn, z których kondycją fizyczną jest coraz gorzej - napisała Marta Kaczyńska w swoim felietonie dla "wSieci".

Co Wy na to? Dobry pomysł?

Marta Kaczyńska napisała felieton dla magazynu "wSieci".

Bratanica Jarosława Kaczyńskiego sugeruje powrót obowiązkowej służby wojskowej.