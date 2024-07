Jutro w kioskach znajdziecie nowy numer magazynu "Party", a w nim jak zwykle mnóstwo ekskluzywnych newsów i ciekawych wywiadów. Na okładce tym razem pojawiła się szczuplejsza o 10 kilo Marta Grycan. Tylko "Party" celebrytka zdradziła jaką dietę stosuje i dlaczego w ogóle się na nią zdecydowała.

Zobacz: Odchudzona Marta Grycan promuje książkę

Oprócz tego z numeru dowiemy się co tak na prawdę dzieje się w małżeństwie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Czy para przechodzi kryzys? Ponad to, Edyta Górniak chwali się prezentami jakie dostanie na 40.urodziny, a redakcja stworzyła ranking przystojniaków, którzy z wiekiem wyglądają co raz lepiej.

Nie zabrakło również stron o modzie i urodzie, a także stałych rubryk w postaci felietonu Karoliny Korwin Piotrowskiej oraz porad Perfekcyjnej Pani Domu.

Nowy numer "Party" z nowym designem w sprzedaży od jutra, tylko za 1,99 złotych!

Zobacz także

Dalsze rozpowszechnianie okładki "Party" wymaga uprzedniej zgody wydawcy

A tak szczuplejsza Marta Grycan promowała swoją książkę: