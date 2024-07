Mariusz Pudzianowski ostro o imigrantach.

Mariusz Pudzianowski postanowił odpowiedzieć na zarzuty Tomasza Kammela i Jurka Owsiaka, którzy zarzucali strongmenowi hejtowanie imigrantów i autorki akcji "HejtStop" Joanny Grabarczyk. Sportowiec udostępnił na swoim profilu na Facebooku filmik, na którym pokazano uchodźców a wśród nich kobiety i dzieci. Przy okazji tłumaczy, że sam wiele razy pomagał uchodźcom z Ukrainy.

Tak wyglądają prawdziwi uchodźcy, a nie armia młodych mężczyzn, która zamiast bronić kraju pcha się do Europy!!! napadają gwałcą, okradają. Otwórzcie oczy!!!!! Sam osobiście dawałem mieszkanie, pracę uchodźcom z Ukrainy, pracuję z ludźmi o różnych wyznaniach religijnych miedzy innymi muzułmańskie. Są to normalni ludzie, którzy potrafią się zachować w naszym kraju, ale nie będę tolerował bandytów, gwałcicieli, włamywaczy!!!!! - napisał Mariusz Pudzianowski.

Afera z udziałem Mariusza Pudzianowskiego rozpoczęła się jakiś czas temu, od wstawienia przez sportowca zdjęcia kija bejsbolowego z wpisem skierowanym do imigrantów, którzy próbują przekroczyć nielegalnie granicę na naczepach tirów. Problem ten bezpośrednio dotyczy strongmana, który prowadzi własną firmę transportową.

Z tym będę czekał na naczepie do UK. (...) Będzie przyśpieszona nauka asymilacji - podpisał swoje zdjęcie z kijem bejsbolowym.

Na wpis Pudzianowskiego zareagowała Joanna Grabarczyk z kampanii "HejStop". Kierowana przez nią organizacja złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie gróźb kierowanych w stronę uchodźców. Wtedy też strongman obraził Grabarczyk pisząc na Facebooku, że jest "zakompleksioną, sfrustrowaną 'kobietą' szkodzącą normalnym ludziom". Słowa Mariusza Pudzianowskiego skomentowali Tomasz Kammel i Jerzy Owsiak, którzy apelowali do sportowca, aby nie namawiał swoich fanów do hejtu.

Dwa lata temu przeżyłem - ja osobiście i my, jako Fundacja - niesamowitą lawinę hejtu. Bezpardonową, twardą, wręcz kryminalną. Wiem, co to jest, wiem, jak się to odczuwa. Wiem, ile siły i wsparcia potrzeba, aby dalej działać i spróbować dać sobie z tym radę. I tu wsparcie takich ludzi jak Joanna było bezcenne- apelował Jerzy Owsiak.

Zobaczcie co napisał Mariusz Pudzianowski i jaki filmik udostępnił na swoim profilu na Facebooku.

