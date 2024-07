Marina zaśpiewała świąteczny hit Mariah Carey "All I want do Christmas"! Gwiazda zamieściła filmik ze swoim wykonaniem tej piosenki na Instagramie. Bez tej piosenki chyba nikt z nas nie wyobraża sobie świąt! Nawet... zwierzaki! W filmiku Mariny jej jedynym słuchaczem jest... pupil artystki, który wabi się Ashley! Musicie to zobaczyć! Artystka chciała nagrać uroczy, gwiazdkowy filmik ze swoim pieskiem, jednak jej ulubieniec nie był szczególnie zainteresowany. ;)

Ashley niezainteresowana moim wyznaniem????????????A miał być słodki filmik ze słuchającym pieskiem. A ona nieee... Nie lubi kamery - napisała na swoim instagramowym profilu.

Podczas kiedy Marina śpiewa, Ashley obserwuje kamerę, a w pewnym momencie po prostu odchodzi... Marina przestaje śpiewać, macha ręką i uśmiecha się. Pewnie zamysł był inny, ale i tak wyszło uroczo. ;) Zobaczcie sami! :)

Marina Łuczenko zaśpiewała hit Mariah Carrey "All I want for Christmas"

Jak poszło gwieździe? Oceńcie sami! ;)