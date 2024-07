Marina opublikowała na Instagramie nowe stories, w którym nie posiada się ze szczęścia. W ostatnich dniach wokalistka była dość zapracowana, bo Nowy Rok witała jako gwiazda "Sylwestra Marzeń" TVP. Teraz wreszcie, kiedy już wróciła do domu po długiej podróży z Zakopanego, miała chwilę, by przekazać swoim fanom wspaniałą wiadomość. Zobaczcie, o co chodzi!

Marina podzieliła się wspaniałą wiadomością!

W swoim najnowszym instastories Marina Łuczenko podzieliła się z fanami krótką wiadomością, w której opowiada m.in. o niełatwym powrocie z Zakopanego po sylwestrowym koncercie. Jak zdradziła, podróż trwała wiele godzin i dodatkowo gwieździe dała się we znaki choroba lokomocyjna, przez którą była nieco wyłączona z życia. Teraz jednak, gdy już jest zregenerowana i powróciła do codziennych zadań, nie mogła dłużej kryć swojej radości przed fanami. Jak się okazało, gwieździe wybił już milion obserwatorów na Instagramie! Radosna wieść dotarła do niej podczas sylwestrowej imprezy.

- Kochani mam milion, Jezus Maria, dziękuję! - krzyczała z radości Marina.

Jest to naprawdę olbrzymi powód do radości dla każdej gwiazdy. W polskim show-biznesie takim statusem może się pochwalić niewielu artystów, sportowców czy osobowości telewizyjnych - w tym gronie znajdują się m.in. Doda, Ewa Chodakowska, czy Roksana Węgiel. Teraz dołączyła do nich także Marina.

Licznik wybił Marinie milion followersów już w sylwestrowy wieczór, ale gwiazda nie miała jak przekazać tej wieści fanom wcześniej. Teraz do swojego stories dołączyła także krótki filmik nagrany właśnie wtedy, na żywo obrazujący radość piosenkarki z przekroczenia magicznego "progu".

Jak widać, Marina ma ostatnio sporo powodów do radości. Zaledwie kilka dni temu piosenkarka pochwaliła się, że wraz z Wojtkiem Szczęsnym sfinalizowali formalności, związane z zakupem działki w Zakopanem. Już wiosną rusza budowa ich nowego domu.

Pozostaje życzyć im w takim razie wszystkiego dobrego na tej drodze, a samej Marinie oczywiście kolejnego miliona obserwujących w jeszcze krótszym czasie!

