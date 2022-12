Marina przekazała radosną wiadomość! Gwiazda pochwaliła się swoim szczęściem, a fani gratulują

Marinę Łuczenko-Szczęsną i Wojtka Szczęsnego już wkrótce czeka wyprowadzka z Rzymu? Wiele wskazuje na to, że polski bramkarz, grający na co dzień w klubie AS Roma już wkrótce może zmienić miejsce pracy. Włoska prasa rozpisuje się o tym, że Szczęsny, który stał się w Italii prawdziwą gwiazdą futbolu, niedługo zakończy przygodę z AS Roma i zmieni klub. Walkę o bramkarza rozpoczęły aż trzy włoskie klubu! Do którego z nich przejdzie Wojciech Szczęsny? Zobacz też: Marina Łuczenko pochwaliła się zdjęciem na Instagramie i zaliczyła sporą WPADKĘ. Jaką? Wojciech Szczęsny zmieni klub? Wojciech Szczęsny gra w klubie AS Roma od dwóch lat. Polak został wypożyczony klubowi z Wiecznego Miasta przez angielski Arsenal. W czasie dwóch lat Wojciech Szczęsny zbudował sobie we Włoszech pozycję doskonałego bramkarza, dzięki czemu teraz będzie mógł przebierać w ofertach transferowych. Polskim bramkarzem interesują się trzy kluby: Napoli, Milan i Juventus. Początkowo pisało się o tym, że kolejnym klubem Wojciecha Szczęsnego z pewnością będzie Napoli, gdzie dołączyłby do innych polskich piłkarzy: Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. Jednak obecnie mówi się o tym, że Polakiem interesują się też kluby z Mediolanu i Turynu. Jedno jest pewne, Wojciech i Marina Szczęśni już wkrótce będą musieli opuścić Rzym, jednak prawdopodobnie nadal pozostaną w pięknej Italii. :) Polecamy: MaRina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny planują dziecko? „Planować za nas może tylko...” Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny od dwóch lat mieszkają w Rzymie. Czy już wkrótce zmienią miejsce zamieszkania?