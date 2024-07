Marina opowiedziała o nowym singlu i płycie! Artystka kilka dni temu zaprezentowała po trzech latach przerwy nowy singiel "On my way". Fani entuzjastycznie przyjęli powrót Mariny Łuczenko, a na jej Instagramie pojawiło się mnóstwo pochlebnych komentarzy.

Reklama

Wokalistka nagrała też bardzo gorący klip! Zdjęcia do niego kręcone były w Los Angeles. Dlaczego akurat tam?

Do Los Angeles poleciałam w zupełnie innej sprawie. Miałam zorganizowane prace w studiu z moim wymarzonym producentem RoboPopem, więc to wszystko zbiegło się w czasie. Udało mi się nawiązać współpracę z Sashą Samsonovą. Najpierw miała być sesja zdjęciowa, tym bardziej, że pogoda tutaj w Europie nie była jeszcze taka super zadowalająca. Potem się nakręciłyśmy i stwierdziłyśmy, że możemy spróbować zrobić teledysk.

Marina współpracuje też ze znanymi producentami. Wśród nich jest między innymi Benjamin Arrow, który w ostatnim czasie nagrywał z Beyonce.

Współautorem utworu "On my way" jest Benjamin Arrow, ale w momencie, kiedy nagrywaliśmy ten utwór wcale nie zapowiadało się, że będzie miał taki debiut. Akurat jego piosenka spodobała się Beyonce. Beyonce chciała tę piosenkę na wyłączność. Udało im się zrobić duet. Dla mnie to też był zaszczyt.

A kiedy możemy spodziewać się całej płyty?

Cały czas kompletuję materiał, cały czas jeszcze poszukuję fajnych produkcji. Jestem otwarta jeszcze na współprace i jakby ktoś był chętny, to proszę się ze mną kontaktować. Mam kilka fajnych piosenek już skończonych, dużo rozgrzebanych, więc teraz trzeba po prostu podjąć decyzję, w którą stronę. Myślę, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to płyta będzie w tym roku, albo na początku przyszłego.

Podoba Wam się przebój Mariny?

Zobacz także

Zobacz: Wojtek Szczęsny dodał uroczy wpis o Marinie Łuczenko. Co napisał?

Marina Łuczenko powróciła po trzech latach!

ons.pl

Gwiazda szykuje też płytę