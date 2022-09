TYLKO U NAS! Julia Kamińska opowiedziała o nowym partnerze! Kim jest ukochany gwiazdy?

Julia Kamińska ponownie wcieli się w rolę Uli Cieplak w serialu „ BrzydUla ”. Do serialu dołączą też nowi aktorzy , którzy być może będą zabiegali o jej serce. To będzie prawdziwa próba dla związku Uli i Marka. Para będzie razem i postanowi powiększyć swoją rodzinę? Gwiazda serialu w rozmowie z serwisem plejada.pl została zapytana o temat macierzyństwa. Czy jej serialowa bohaterka będzie mamą? Zobaczcie, co gwiazda powiedziała na temat prywatnych planów! Ula Cieplak zostanie mamą! Kontynuacja "BrzydUli" to wielkie wydarzenie dla fanów serialu, którzy nie mogą doczekać się informacji na temat tego, jakie wątki zostaną rozwinięte i co będzie się działo w życiu Uli Cieplak. Przed nią gorący romans? A może zostanie mamą? Nie mogę nic mówić (...) Nic nie mogę zdradzić, ale przyjdzie ten moment. Nie wiem, czy to wyjdzie ode mnie, czy z jakiegoś oficjalnego profilu TVN-u, a może będzie zaraz oficjalny profil "BrzydUli 2" na Facebooku czy Instagramie i wtedy tam będą wszystkie oficjalne informacji - powiedziała otwarcie Julia Kamińska w rozmowie z plejada.pl Julia Kamińska zdradziła, jaki ma stosunek do macierzyństwa! Podczas wywiadu padło też pytanie o prywatny stosunek gwiazdy do macierzyństwa. Aktorka została zapytana czy jej mama chciałaby zostać babcią. Julia Kamińska szczerze wyznała, że nie czuje żadnej presji ze strony rodziców: Mama mówi, że niekoniecznie (...) Nie ma presji, oni są cudowni. Mam postępowych rodziców i czasami słucham ze współczuciem moich koleżanek, które muszą wysłuchiwać pytań o dzieci. Jeny! Ludzie! To jest nasza decyzja. Nie mam, nie cioci, nie babć, nie tatusiów" - powiedziała otwarcie Julia Kamińska w rozmowie z plejada.pl Warto przypomnieć, że aktorka od...