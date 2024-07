Wojciech Szczęsny jest dumny z Mariny Łuczenko! Piłkarz dodał na swoim profilu uroczy wpis, w którym pokazuje, jak bardzo cieszy się z tego, że jego narzeczona nagrała nowy singiel. Już w poniedziałek wieczorem premierę będzie miał nowy singiel Mariny - "On my way". Wokalistka pracowała nad nim kilka ostatnich miesięcy, a fani już nie mogą doczekać się, jak usłyszą efekt końcowy. Premiera singla połączona będzie z premierą teledysku, do którego zdjęcia zrobione zostały w Kalifornii, skąd Marina niedawno wróciła. Wojtek Szczęsny cały czas wspierał ją bardzo mocno, a teraz mocno jej kibicuje, żeby piosenka odniosła sukces. Co napisał na Facebooku?

Jestem już gotowy, aby posłuchać "On my way". Tak bardzo dumny z mojej pięknej Mariny.

My jesteśmy bardzo ciekawi efektu końcowego! Piosenki można już słuchać w aplikacji Tidal. Fani, którzy usłyszeli już utwór w aplikacji muzycznej są zachwyceni:

Mój Tidal zwariował na punkcie Twojej nowej muzyki!!! Słucham i słucham Super singiel :) Przesłuchalam kawałka i to będzie hit !!! Super Marina !:) powodzenia :)

A Wy słyszeliście już utwór?

