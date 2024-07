Marina pokazała zdjęcie z kolejnego przystanku jej podróży poślubnej z Wojtkiem Szczęsnym. Na profilu gwiazdy pojawiała się fotka z Maui. To kolejna wyspa z archipelagu Hawajów, po których obecnie przemieszczają się świeżo upieczeni małżonkowie. Maui to druga co do wielkości wyspa Hawajów, słynąca z przepięknych plaż i plantacji cytrusów. Marina już we wcześniejszych postach zachwycała się urokiem hawajskich plenerów, opisując je jednym słowem: "raj". Patrząc na jej zdjęcia, nie możemy się z tym nie zgodzić. ;)

Pozdrawiam tym razem z Maui! Aloha from Maui! - napisała Marina.

Zdjęcie pochodzi znad tamtejszych wodospadów Twin Falls. Wcześniej na profilu piosenkarki pojawiła się również fotka z wycieczki do tropikalnego lasu. Przypomnijmy, że Marina i Szczęsny najpierw zwiedzali japońskie Tokio. Teraz cieszą się pięknymi Hawajami. Gdzie pojadą dalej? My już nie możemy się doczekać kolejnego etapu ich podróży poślubnej!

Marina pokazała fotkę z hawajskiej wyspy Maui. To kolejny etap podróży poślubnej młodej pary.

Świeżo upieczeni małżonkowie zrobili sobie wycieczkę do lasu tropikalnego.