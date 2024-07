Choć mundial w Katarze nie rozpoczął się po myśli Roberta Lewandowskiego, to kapitan reprezentacji Polski cały czas może liczyć na wsparcie Anny Lewandowskiej. Żona piłkarza była z nim po tym, jak gwiazdor nie trafił karnego, grając z Meksykiem. Nie zabrakło jej na stadionie także w sobotę, 26 listopada na meczu z Arabią Saudyjską. Towarzyszyła jej szwagierka, Milena Lewandowska. Panie doczekały się poruszającej chwili z udziałem Roberta Lewandowskiego!

Uśmiechnięta Anna Lewandowska kibicuje Robertowi na meczu Polska — Arabia Saudyjska

Po nie do końca udanym meczu z Meksykiem Robert Lewandowski przeprosił kibiców i skupił się na kolejnym spotkaniu. Anna Lewandowska pocieszała go po nieudanym występie i ponownie pojawiła się na trybunach. Tym razem miała wiele powodów do radości. Lewy strzelił gola, a Polska wygrała z Arabią Saudyjską 2:0.

InstagramInstagram @annalewandowska

Z okazji spotkania Anna i Milena Lewandowskie nałożyły biało-czerwone koszulki. Obie panie zostały szybko zauważone przez fotografów. Co ciekawe, początkowo nie wyglądały na zbyt zadowolone. Czyżby udzielił im się stres związany z meczem?

PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East News

Anna Lewandowska uzupełniła sportową stylizację czarnymi okularami przeciwsłonecznymi oraz skórzanym paskiem mari Celine za 2500 złotych. Na szczęście przyszły powody do radości. Robert Lewandowski strzelił bramkę na 2:0. Piłkarz nie krył łez wzruszenia po tym osiągnięciu.

PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East News

PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East News

PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East News

Iwanczuk/Sport/REPORTER

Iwanczuk/Sport/REPORTER

Instagram @annalewandowska