W tym roku Marina nie pojechała na Mundial do Kataru, aby wspierać swojego ukochanego, Wojciecha Szczęsnego. W tym czasie jednak pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia. W rozmowie z naszą reporterką zdradziła, że w związku z tym nie odebrała kilku telefonów od swojego męża. Czy piłkarz obraził się na żonę?

Marina od jakiegoś czasu skupiła się głównie na tworzeniu muzyki i życiu rodzinnym. Tym samym piękna piosenkarka unikała rodzimego show-biznesu i sporadycznie pojawia się na medialnych wydarzeniach. Tym razem jednak zrobiła wyjątek - Marina zadała szyku na pokazie Macieja Zienia, zachwycając swoją elegancką suknią do samej ziemi, w szampańskim kolorze. W tym samym czasie jej mąż, Wojciech Szczęsny reprezentuje Polskę na mistrzostwach w Katarze. W rozmowie z reporterką Party.pl, jedna z najpopularniejszych polskich WAGs wyznała, że nie odbierała telefonu od niego telefonów. Dlaczego? Okazuje się, że pochłonęły ja przygotowania do pokazu:

- To jest święto, że ja wyszłam. Mój mąż nawet nie wiedział! Dzwonił i mówi "co Ty nie odbierasz telefonu? Co Ty taka zajęta? To ja tu w Katarze, będę zaraz grał mecz, a Ty w ogóle nie odbierasz telefonu". Mówię, "kotek idę na pokaz". A on: "Chyba żartujesz, naprawdę?". Bo ja powiedziałam, że ja nie chodzę na żadne imprezy medialne i zrezygnowałam z show-bizu, na jakieś cztery lata myślę - wyznała Marina.