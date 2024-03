Ostatnia wypowiedź Łukasza Schreibera wywołała wielkie zamieszanie. Zszokowała wszystkich – łącznie z żoną posła PiS. W rozmowie z serwisem metropoliabydgoska.pl polityk został zapytany o relacje z partnerką. Warto przypomnieć, że zbliżają się wybory samorządowe, a Schreiber walczy o prezydenturę w Bydgoszczy. W tym czasie jego żona przygotowuje się do walki na freakfightowej gali Clout MMA. Poseł na łamach portalu poinformował, że rozstał się z Marianną Schreiber.

Podczas wywiadu Łukasz Schreiber przyznał, że w trakcie aktywnej i intensywnej kampanii wyborczej wolałby nie poruszać tematów osobistych. Poseł PiS ujawnił jednak, że jest w separacji z żoną. Wcześniej odciął się od działalności medialnej Marianny Schreiber.

Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych ani teraz, ani dziesięć lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi… Jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej, że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji

Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych ani teraz, ani dziesięć lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi… Jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej, że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji

Problem w tym, że Marianna Schreiber najwyraźniej nie miała o tym pojęcia. Gdy sprawa trafiła do mediów, żona posła opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym przekazała, że chce uniknąć publicznego prania brudów i ze względu na swoją córkę prosi o wstrzymanie się od komentarzy.

W dalszej części wpisu Marianna Schreiber wyraziła ubolewanie nad tym, że o rozpadzie małżeństwa dowiedziała się z mediów. Poinformowała, że mąż wcześniej z nią o tym nie rozmawiał. Jej zdaniem ma to związek z kampanią wyborczą Łukasza Schreibera. Dodała, że cały czas wspierała go w rozwijaniu kariery politycznej.

Szkoda, że mój mąż postanowił nasze życie intymne skomentować przez gazety – nie jest to chyba najlepsza decyzja w jego życiu. Nie znalazł czasu, by powiedzieć mi to w twarz – rozumiem, że to presja związana z wyborami. Ja żadnej decyzji nie podjęłam. Już kilka lat temu widziałam, że mój mąż wybrał karierę polityczną – nie rodzinę, starałam się to zaakceptować. Chciałam, by mój mąż się rozwijał, cieszyłam się jego sukcesami

– wyjaśniła.