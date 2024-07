Dziś w Warszawie odbyła się oficjalna konferencja prasowa prezentująca trenerów trzeciej edycji "The Voice of Poland". Podczas spotkania zaproszeni dziennikarze mogli premierowo obejrzeć fragmenty show oraz porozmawiać z jurorami oraz prowadzącymi muzyczne widowisko. Zobacz: Słodka Edyta Górniak zachwyciła na konferencji The Voice

Nasze bystre oko zauważyło, że na evencie modową gafę zaliczyła Maria Sadowska. Wokalistka miała na sobie granatową sukienkę przed kolana o kroju trapezu. Fason ten niekorzystnie wpłyną na figurę gwiazdy. Kreacja optycznie dodała jej kilka dodatkowych kilogramów i poszerzyła biodra.

Sadowska nigdy nie należała do grona najbardziej stylowych gwiazd. Mamy nadzieję, że wokalistka będzie uczyła się na błędach i w programach na żywo zaskoczy nas pozytywnie stylizacjami.

