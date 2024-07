Na wczorajszej konferencji "The Voice of Poland" szczególną uwagę zwracała również Marysia Sadowska. Wokalistka wraca do programu po dłuższej przerwie i... zachwyca długimi nogami.

Gwiazda wybrała na to spotkanie bardzo krótkie szorty od Isabel Marent i kusy top od Agent Provocateur. Na to zarzuciła biało kimono marki Sans, a całość zwieńczyły czarne, klasyczne szpilki od Saint Laurent, które wyeksponowały zgrabne nogi.

Tylko nam artystka zdradziła, jak wróciła do formy po porodzie:

No niestety to się nie odbywa bez pracy, trzeba poćwiczyć. Jak już wróciłam do ćwiczeń, do biegania trzy tygodnie po porodzie i robię swoją gimnastykę. Na razie jestem jeszcze 10 kilo do przodu, ale i tak już czuję się całkiem nieźle. Poza tym tak naprawdę to jest zasługa mojej ekipy. Każdy jakby miał tak wspaniałych fryzjerów, makijażystów, którzy tyle pracują to by tak wyglądał.