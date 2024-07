Maria Sadowska nowym trenerem "The Voice of Poland"

1 z 10

Dziś TVP po dość długim wyczekiwaniu ujawniło wszystkich trenerów trzeciej edycji "The Voice of Poland". Na czerwonych fotelach zasiądą ponownie Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron z Afromental, a dołączą do nich Edyta Górniak i Maria Sadowska. Dla tej drugiej wokalistki udział w show może być szansą na reaktywacje przygasłej już kariery. Zobacz: To już pewne! Edyta Górniak w jury "The Voice"! A razem z nią...

Maria Sadowska znana jest głównie jako wokalistka śpiewająca mieszankę popu, jazzu i elektroniki. Piosenkarka ma na swoim koncie w sumie 10 płyt, zarówno długogrających, jak i EP'ek. Jej największe przeboje to "Chcemy tylko tańczyć" oraz "Kiedy nie ma miłości".

W tym roku Sadowska postanowiła spróbować swoich sił w świecie filmu jako reżyser. 8 marca premierę miał jej pełnometrażowy film "Dzień Kobiet", w którym główną rolę zagrała Katarzyna Kwiatkowska (zobacz zdjęcia). Została laureatką Nagrody im. Janusza „Kuby” Morgensterna "Perspektywa" za reżyserię. Maria próbowała również zaistnieć w świecie mody. Stworzyła kolekcję autorskich bluz z etnicznymi motywami, która nie cieszyła się powodzeniem wśród fashionistów.

Na początku lat dwutysięcznych Sadowska próbowała zaistnieć także za granicą. Podpisała kontrakty z wytwórniami w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Ostatecznie nie odniosła większych sukcesów i wróciła do Polski.

Sadowska dzięki udziałowi w "The Voice" może powrócić na szczyty popularności. Być może na fali ponownej popularności wokalistka powróci do muzyki i wyda nowy materiał. Co zrobi Maria? O tym przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni. Jedno jest pewne - udział w programie pomoże jej podnieść się z finansowego dołka. Zobacz: Sadowska żyje w biedzie: Ostatnio coraz gorzej