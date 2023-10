Doda nigdy nie ukrywała, że jednym z jej marzeń jest fotel jurora w "The Voice of Poland". W najnowszym sezonie doszło do zmian w obsadzie, jednak trenerką została Lanberry. Co ciekawe, Lanberry, jako ceniona autorka tekstów i muzyki, ma na swoim koncie współpracę z Dodą przy jednym z jej hitów - dokładnie "Don't wanna hide". Nowa jurorka muzycznego programu TVP zdradziła nam, jak koleżanka z branży zareagowała na jej sukces!

Lanberry o Dodzie!

Czy Doda była zazdrosna? Wręcz przeciwnie! Jako jedna z pierwszych na swoim Instagramie pogratulowała Lanberry roli jurorki w "The Voice of Poland"! W rozmowie z Party.pl zaś Lanberry opowiedziała, jak przebiegała jej współpraca z gwiazdą przy singlu:

Jest bardzo miła, nasze spotkania są serdecznie, nie zetknęłam się z żadnym zgrzytem - mówi nam Lanberry.

Czy jest więc szansa na kolejną współpracę wokalistek? Posłuchajcie sami!