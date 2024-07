Margaret pojawiła się nagle na polskiej scenie muzycznej w 2012 roku i przebojem wdarła się do pierwszej ligi za sprawą przebojowych piosenek i kontrowersyjnego teledysku do "Thank You Very Much". Obecnie pracuje nad albumem, który powinien ukazać się już niebawem i koncertuje. Przypomnijmy: Modna Margaret w stylizacji z sieciówki na koncercie

Reklama

Niewiele jednak wiadomo o przeszłości wokalistki. Margaret od najmłodszych lat była związana z muzyką i próbowała swoich sił m.in. w zespole jazzowym i programie "Szansa na sukces" i to ze sporymi sukcesami. Nasi czytelnicy znaleźli jednak jeszcze inny epizod z jej kariery - w 2011 wokalistka wystąpiła w teledysku promującym... partię PSL. Piosenka wyborcza "Człowiek jest najważniejszy" była oficjalnym utworem kampanii tej partii, a w klipie pośród wielu postaci przewija się właśnie urocza Margaret w roli baletnicy.

Margaret w spocie wyborczym PSL. Już wtedy zapowiadała się na gwiazdę?

Zobacz: Kuba do Margaret: Wyrywasz mnie? Jestem starym zbokiem

Zobacz także

Reklama

Margaret w sieciówkach na otwarciu centrum handlowego: