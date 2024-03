Tegoroczne preselekcje do Eurowizji wywołały sporo emocji wśród internautów. Nie każdy zgadza się z werdyktem, że to Luna powinna jechać do Malmö, by reprezentować Polskę, jednak to ona otrzymała ten zaszczyt. Wokalistka wystąpiła na jednej z imprez promocyjnych dla uczestników Eurowizji w Sztokholmie, a fani nie szczędzili jej gorzkich słów. O co poszło tym razem?

Eurowizja 2024: Luna wystąpiła w Sztokholmie

Gdy ogłoszono, że to właśnie Luna zostanie reprezentantką Polski podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö w sieci zawrzało. Wiele osób nie zgadzało się z werdyktem jury i nie ukrywali, że ich faworytką była Justyna Steczkowska. Autorka "The Tower" musiała zmierzyć się z ogromnym hejtem, ale stara się nie tracić wiary w siebie. Ostatnio do sieci trafiło nagranie śpiewającej Luny na żywo, które zachwyciło internautów, jednak nie trwało to zbyt długo. Wokalistka podczas imprezy promocyjnej Melfest WKND Pre Party ponownie zaśpiewała swój utwór i tym razem zdaniem internautów nie poszło jej zbyt dobrze. Co się stało?

Właśnie rozpoczęła się seria imprez promocyjnych dla uczestników Eurowizji 2023 - pierwszą z nich była Melfest WKND w Sztokholmie. Na scenie zaprezentowała się również nasza reprezentantka Luna, a internauci gorzko ocenili jej występ.

Z całym szacunkiem dla Luny, ale aż przykro się na to patrzy

Coś nie wszystko poszło dobrze, zaczynam się martwić o finał

Fajnie, że jest więcej energii. Refreny na plus, jednak te zwrotki a szczególnie druga, coś tam nie zagrało. Jeszcze trochę musi poćwiczyć. Powodzenia — piszą internauci.

Luna jednak będzie miała okazje odmienić zdania internautów, bo już niebawem wystąpi m.in. w Amsterdamie, Londynie, Madrycie i ponownie w Sztokholmie. Myślicie, że Polska reprezentantka ma szanse na zdobycie wysokiego miejsca na podium?

