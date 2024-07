Koncert Margaret w Placu Unii

1 z 8

Margaret przebojem wdarła się do polskiego show-biznesu. Wokalistka podbiła listy przebojów dwoma hitowymi singlami i nawet najwięksi krytycy wróżą jej dużą karierę. Ostatnio piosenkarka podziękowała za wsparcie swoim fanom i nagrała dla nich małą niespodziankę. Przypomnijmy: Margaret dziękuje fanom z całego świata. Nagrała niespodziankę

W sobotę zaś odbył się jej koncert w warszawskim Placu Unii - Margaret zaśpiewała nie tylko przeboje znane z EP-ki "All I Need", ale także część materiału, który usłyszymy na jej płycie. Oprócz śpiewania pasją gwiazdy jest też moda, więc jej stylizacje zawsze przyciągają oko - tak było i tym razem. Margaret miała na sobie zestaw skompletowany w sieciówce Stradivarius, a pierwsze skrzypce czerwony sweterek. Uwagę zwracały również ogrodniczki z żywicowanego materiału, które można kupić już za 229 zł. Koncert został przyjęty bardzo ciepło, a po jego zakończeniu do wokalistki jeszcze długo ustawiały się kolejki po autograf.

Zobaczcie Margaret w akcji w naszej galerii: