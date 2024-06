Dziś rano w mediach pojawiła się smutna wiadomość o śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki. Aktorka zdobyła ogromną popularność dzięki roli w hitowym serialu "Świat według Kiepskich", ale nie wszyscy wiedzą, że wcześniej wystąpiła w filmie, który zdobył najważniejszą nagrodę, czyli Oscara. W jednym z wywiadów Marzena Kipiel-Sztuka opowiedziała o swoim ogromnym sukcesie.

Śmierć gwiazdy serialu "Świat według Kiepskich" poruszyła wszystkich. Niestety, w niedzielę 9 czerwca okazało się, że nie żyje Marzena Kipiel-Sztuka. Wiadomość o śmierci aktorki przekazała Renata Pałys, która również występowała w "Kiepskich". Marzena Kipiel-Sztuka przez wiele lat grała Halinkę w hitowej produkcji Polsatu, ale po latach pokazało się, że na swoim koncie ma również udział w oscarowym filmie! W 2022 roku aktorka w rozmowie z Plejadą opowiedziała o swoim sukcesie.

Okazuje się, że Marzena Kipiel-Sztuka zagrała w filmie "Charakter". Produkcja w 1998 roku została nagrodzona Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Co ciekawe, sama aktorka dopiero po jakimś czasie dowiedziała się, że film z jej udziałem został nagrodzony.

Najlepsze jest to, że dowiedziałam się o tym dopiero po latach od kolegi, który znalazł tę informację w internecie. Ale, co by nie mówić, jestem aktorką oscarową

dodała aktorka.