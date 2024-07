1 z 7

Ostatnie miesiące dla Margaret są bardzo owocne. Jej przebój "Thank You Very Much" podbiła rozgłośnie radiowe i listy przebojów w całym kraju, a teledysk do utworu, w którym oprócz wokalistki występują roznegliżowani ludzie, wywołał małe medialne zamieszanie także za granicą. Przypomnijmy: Wow! Brytyjczycy pod wrażeniem polskiej gwiazdy

Podczas tegorocznego festiwalu Top Trendy wokalistka udzieliła nam wywiadu, w którym opowiedziała o swoich najbliższych planach na przyszłość. Margaret zdradziła, że niebawem wydaje minialbum i zamierza go promować również za granicą, m.in. w Niemczech. Pierwsze rezultaty podboju Zachodu przez młodą gwiazdę są już widoczne. Piosenkarka na swoim Facebooku zamieściła kilka fotek z pobytu w Berlinie i Monachium.

Margaret podczas wizyty u naszych sąsiadów udzieliła m.in. wywiadu dla magazynu "Bravo", a także wystąpiła na żywo w popołudniowym show ogólnokrajowej telewizji ZDF. Dzięki temu jej debiutancki singiel usłyszały miliony widzów. Wokalistka podczas swojego wejścia zaprezentowała się w żółtej zwiewnej spódnicy CHOMISAWA i koszulce z najnowszej kolekcji marki Local Heroes, której jest ambasadorką.

Margaret spełnia wszystkie warunki, aby zrobić międzynarodową karierę. Jej wyrazisty wizerunek, a także wpadająca w ucho piosenka wyprodukowana na światowym poziomie oraz oryginalny teledysk są idealną kartą przetargową na Zachód. Teraz pozostaje nam już tylko czekać na dalsze sukcesy wokalistki, za które trzymamy kciuki.

Tak wyglądał występ Margaret w telewizji ZDF: