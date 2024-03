Wielkie zmiany w Telewizji Polskiej nadal trwają i zataczają coraz szersze kręgi! Po zwolnieniu niemal wszystkich prowadzących z "Pytania na śniadanie" do ekipy TVP dołączyły nowe twarze, a to jeszcze nie koniec. Nowa szefowa śniadaniówki zapewnia, że w programie pojawią się kolejne osoby i będą prowadzone tematyczne cykle. Już wiadomo, że do "Pytania na śniadanie" ma dołączyć kolejna znana gwiazda.

Magdalena Różczka dołącza do "Pytania na śniadanie"

Magdalena Różczka w "Pytaniu na śniadanie" to dość duże zaskoczenie. Aktorka jest znana ze swoich ról aktorskich i niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Co więcej, gwiazda jest też mocno zaangażowana w akcje charytatywne, ale dotąd nie była obecna w mediach. Teraz to się zmieni, bo jak informuje serwis Plotek.pl Magdalena Różczka ma dołączyć do ekipy "Pytania na śniadanie", gdzie ma poprowadzić cykl wzruszających reportaży:

Planujemy, aby w 'Pytaniu na śniadanie' ze wzruszającymi reportażami dołączyła znana i lubiana, mało udzielająca się w mediach, aktorka mówiła dla serwisu Wirtualnemedia.pl Kinga Dobrzyńska, szefowa śniadaniówki TVP

Fot. Pawel Wodzynski/East News, Przedpremierowy pokaz serialu "Rojst Millenium" w reżyserii Jana Holoubka. Pawel Wodzynski/East News

Według informacji serwisu Plotek.pl trwają już ostatnie negocjacje z Magdaleną Różczką, a aktorce zależy na tym, aby realizować też trudne i mocno poruszające materiały:

Dopinane są ostatnie szczegóły tej współpracy. To twarda negocjatorka i też zajęta aktorka, więc ściągnąć ją nie było łatwo, by jej różne zobowiązania połączyć z pracą w terenie 'Pytania na śniadanie'. Magda chce mieć pewność, że trudne i wzruszające tematy, które ją interesują, zostaną zrealizowane. Wszystko jest jeszcze omawiane, co ma robić i jak to ma ostatecznie wyglądać informuje serwis Plotek.pl

Magdalena Różczka Instagram@magdalena_rozczka

To nie koniec zmian w "Pytaniu na śniadanie", bo Kinga Dobrzyńska, szefowa śniadaniówki TVP zapowiada, że na widzów czekają nowości i w programie nie zobaczymy już wyłącznie rozmów na kanapach:

Będziemy też w ciągu roku częściej wychodzić ze studia. Nie chcemy, żeby program to były tylko rozmowy na kanapach. Będą wywiady z największymi gwiazdami i wizyty w piekarni mówi Kinga Dobrzyńska dla wirtualnemedia.pl

