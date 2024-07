Margaret przebojem wdarła się na polski rynek muzyczny. Jest młoda, ma na koncie wielki hit i nie boi się kontrowersji. Przypomnijmy: Margaret: Chciałabym rozbieraną sesję, lubię nagość

Utwór Margaret "Thank You Very Much" podbił nie tylko polskie listy przebojów, ale powoli zaczyna też istnieć na rynku zachodnim. Czy w związku z tym młoda wokalistka planuje karierę zagraniczną? W wywiadzie dla AfterParty.pl zdradza, że niebawem wydaje mini-album i zamierza go promować również za granicą, m.in. w Niemczech. Zobaczcie wideo:

