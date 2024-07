Margaret przebojem wdarła się na polski rynek muzyczny. Hitowy singiel "Thank You Very Much" i kontrowersyjny teledysk pozwoliły jej również wyjść poza granice naszego kraju, gdzie odnosi już spore sukcesy. Przypomnijmy: Margaret została gwiazdą w Europie

Wokalistka jest na dobrej drodze, aby zrobić wielką karierę, bo teraz jej niecenzuralny klip dostrzegł brytyjski dziennik The Sun, który poświęcił Margaret na swoich łamach bardzo obszerny artykuł. Dziennikarze zachwycają się w nim chwytliwą piosenkę i odważnym teledyskiem i wróżą polskiej piosenkarce dużą karierę.

21-letnia Polka zaznacza swoją obecność w świecie rozrywce teledyskiem pełnym nagich mężczyzn i kobiet, w każdym wieku, kształcie i rozmiarze. Nic więc zaskakującego, że taki krok promocyjny jej chwytliwego wakacyjnego przeboju "Thank You Very Much" wywołał wiele kontrowersji - napisał The Sun.

Dziennik przeprowadził również krótki wywiad (!) z Margaret, w którym przywołuje ona swoje wspomnienia z kręcenia wspomnianego wideoklipu:

Pamiętam, że na planie był ten mężczyzna, coś koło 50-tki i kiedy kręciliśmy scenę pamiątkowej rodzinnej fotki, próbował mnie poderwać tekstem o tym, że nie ma ani jednego włosa na całym ciele - wyznała z humorem wokalistka i blogerka.

Wydaje się, że Margaret w bardzo krótkim czasie osiągnęła to, o czym marzy wiele polskich gwiazd. Myślicie, że zostanie wielką gwiazdą na rynku zagranicznym?

