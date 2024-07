Blogerka i piosenkarka Margaret miała mocne wejście z debiutanckim singlem i teledyskiem na polski rynek muzyczny. Przypomnijmy: Mocny debiut! Tłum gołych ludzi w klipie młodej gwiazdy

Kontrowersje związane z klipem tylko podsyciły zainteresowaniem nową wokalistką, a utwór "Thank You Very Much" znają już w Polsce chyba wszyscy, bo możemy usłyszeć go w niemal każdej stacji radiowej, nie brakuje go też w telewizji. Sukcesy na rodzimym podwórku to jednak za mało dla Margaret, bo jej singiel rozkręca się też powoli w Europie! Utwór jest już na drugim miejscu zestawienia Hot Songs w rosyjskim oddziale iTunes! To nie wszystko - "Thank You Very Much" weszło również do listy 200. najczęściej odtwarzanych piosenek w Europie.

Margaret nigdy nie ukrywała, że ze swoją twórczością chciałaby wyjść poza granice naszego kraju. Wydaje się więc, że jest na dobrej drodze, aby ten cel zrealizować. Jesteśmy pod wrażeniem i trzymamy kciuki.

