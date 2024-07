1 z 9

Już dzisiaj we Wrocławiu odbędzie się jedna z największych sylwestrowych imprez w Polsce. Na wrocławskiej scenie zagrają największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej takie jak Edyta Górniak czy Bajm. Nie zabraknie też gwiazd młodego pokolenia, które z pewnością dadzą z siebie wszystko. Zobacz: Górniak zrobiła sobie krótki urlop przed Sylwestrem. To był daleki wyjazd

Tymczasem w stolicy województwa dolnośląskiego odbywają się już generalne próby do występów wszystkich zaproszonych gości, m.in. Margaret. Artystka mimo dużego mrozu dała z siebie wszystko i zaśpiewała ulubione przeboje widzów z zaangażowaniem. Oczywiście bez odpowiedniego stroju nie byłoby to raczej możliwe, ale wokalistka o to zadbała. Nie mogło zabraknąć oczywiście czapki, szalika i rękawiczek, a także ciepłej kurtki w modnym w tym sezonie kolorze. Na stopach pojawiły się ogromne i ciepłe buty, śniegowce, w których kochają się gwiazdy. Całość przełamały skórzane spodnie.

Zobaczcie, jak wygladała próba: