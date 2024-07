Eurowizja 2015 zbliża się wielkimi krokami. Po sukcesie Donatana i Cleo w tym roku, od kilku miesięcy wszyscy zastanawiają się, kto powinien reprezentować nasz kraj w przyszłym. Wśród najpoważniejszych kandydatek wymienia się m.in. Margaret. Przypomnijmy: Kto powinien jechać na Eurowizję w przyszłym roku? Polacy już wybrali

Zdaje się, że Telewizja Polska wzięła pod uwagę wszystkie sondaże, które wskazywały na to, że to właśnie ona powinna jechać na muzyczny festiwal do Wiednia. Margaret dostała propozycję do TVP, jednak nie była w stanie odpowiedzieć od razu. Jest raczej niechętna, ponieważ Eurowizja nie kojarzy się z muzyką. Piosenkarka ma jednak pewne wątpliwości:

To już przestał być w tej chwili festiwal muzyki, teraz bardziej promowany jest tam swojego rodzaju statement. Chyba nie wystąpię na Eurowizji. To jest strasznie miłe, że ktoś proponuje ci coś takiego, bo to jest wielka sprawa, ale teraz nie jest na to czas, może kiedyś - mówiła w rozmowie z Łukaszem Jakóbiakiem artystka

Chcielibyście, aby to Margaret pojechała na Eurowizję? My jesteśmy na tak.

