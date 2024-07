Muzyczna kariera Margaret nabiera rozpędu. Po olbrzymim sukcesie jaki osiągnęła w Polsce przyszedł czas na spróbowanie swoich sił za granicą. Wokalistka przebojem "Thank You Very Much" powoli zaczyna zdobywać niemiecki rynek muzyczny, a drzwi do kariery powoli otwierają się w innych krajach Zachodu. Jak na razie idzie jej świetnie. Dowodem tego jest występ w ogólnokrajowej niemieckiej telewizji ZDF, a także wywiad dla tamtejszej edycji magazynu "Bravo". Zobacz: Margaret gwiazdą w zagranicznej telewizji! Zobacz jej występ

O wokalistce w Europie może zrobić się jeszcze głośniej. Wystarczy tylko, że wygra Grand Prix Konkursu Piosenki Nadbałtyckiej 2013, który organizowany jest w szwedzkim mieście Karlshamn. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 lipca, a o główną nagrodę powalczy w sumie 10 wykonawców z Europy. Podczas imprezy Margaret wykona dwa utwory napisane przez szwedzkich kompozytorów.

Gdyby Margaret okazała się najlepsza, byłoby to drugie zwycięstwo Polski z rzędu w tym konkursie. W zeszłym roku Grand Prix wywalczył duet Piotr Kupicha i Marcin Kindla. Tegoroczna reprezentantka naszego kraju ma spore szanse na główną nagrodę i warunki na zostanie międzynarodową gwiazdą. Retransmisje z koncertów wyemituje TVP.

AfterParty.pl trzyma oczywiście kciuki za sukces Margaret!

