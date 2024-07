Kariera Margaret nie zwalnia tempa. Wokalistka przygotowuje się do wydania debiutanckiego albumu, a ostatnio gościła w pełnym kontrowersji programie Kuby Wojewódzkiego. Przypomnijmy: Kuba do Margaret: Wyrywasz mnie? Jestem starym zbokiem

Baza fanów młodej piosenkarki jest coraz większa i to właśnie dla nich Margaret przygotowała niespodziankę - nagrała wideo do akustycznego występu z utworem "All I Need", który pochodzi z EP-ki o tym samym tytule. Wystylizowana nieco na Brigitte Bardot gwiazda pokazała się w zupełnie nowej odsłonie i trzeba przyznać, że w takiej wersji wypada równie dobrze, co w skandalicznym klipie do "Thank You Very Much".

