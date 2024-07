Marcin Tyszka śmieje się z Radka Pestki w "Dzień Dobry TVN"! W niedzielę w programie śniadaniowym transimitowany był materiał odnośnie nowej edycji "Top Model", do której właśnie trwają przygotowania. W sobotę i w niedzielę w Warszawie odbywa się ostatni castig, na którym dziewczyny i mężczyźni mogą się zgłaszać do programu. Właśnie dlatego nie mogło zabraknąć tam kamery "Dzień Dobry TVN" i Mateusza Hładkiego, który porozmawiał z jurorami, czyli z Kasią Sokołowską, Marcinem Tyszką, Joanną Krupą, Dawidem Wolińskim i prowadzącym Michałem Pirógiem. Dziennikarz zapytał gwiazdy, kogo w tej edycji szukają i czy mają już jakieś typu. Wszyscy odpowiadali wymijająco, ale fotograf Marcin Tyszka spuentował to dość zabawnie:

Mam nadzieję, że teraz nikt nie pokaże genitaliów na Snpachacie!

Jego wypowiedź nawiązuje oczywiście do ostatniej afery, którą rozpętał Radek Pestka, zwycięzca poprzedniej edycji. Model przez przypadek pokazał na swoim profilu na Snapchacie genitalia, a zdjęcie obiegło wszystkie media. Radek Pestka wielokrotnie się z tego tłumaczył, ale jak wiadomo internet nigdy nie zapomina.

Zobacz: Pestka krytykuje zwyciężczynie Top Model: "Tylko ona robi pokazy, a gdzie jest reszta?!" O kim mówi?

Marcin Tyszka śmieje się z Radka Pestki

Wszystko przez aferę na Snpachacie!

