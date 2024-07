Radek Pestka krytykuje zwyciężczynie programu Top Model! W rozmowie z Party.pl kontrowersyjny gwiazdor przyznał, że poszedł do programu tylko po to, aby wypromować swojego modowego bloga. Nikt nie powinien mieć do niego pretensji, że nie chce zajmować się modelingiem. Jako przykład podaje poprzednich zwycięzców, którzy niestety, nie robią kariery w tej branży: Paulinę Papierską czy Olgę Kaczyńską. Chwali tylko Osi Ugonoh, która sporo pracuje i spełnia się jako modelka:

Zawsze mówiłem, że jestem w programie, żeby wypromować bloga, wszyscy o ty wiedzieli. Wątpię, żeby były hejty, że "wygrał program, a nie chce być modelem". Po programie my sami decydujemy co chcemy robić, i to od nas zależy, jaką wybierzemy drogę. Wszyscy co wygrali, nie robią w modelingu, gdzieś zanikają, Osi tylko robi pokazy, bardzo dużo pracuje, a reszta? Gdzie jest reszta? Wolę zostać w blogosferze - mówi nam Radek Pestka.

Zgadzacie się z Radkiem?

Radek Pestka jest zwycięzcą poprzedniej edycji show.