Julia Wieniawa podbija polski show biznes, a my co chwila dowiadujemy się o jej kolejnych sukcesach i osiągnięciach. Ostatnio media obiegła informacja, że młoda gwiazda została nową jurorką "Mam Talent". Ta decyzja stacji wzbudziła mnóstwo emocji - jedni nie mają wątpliwości, że Julia Wieniawa świetnie poradzi sobie w tej roli, drudzy mają co do tego sceptyczny stosunek. A co o tym wyborze sądzi Marcin Tyszka, który sam jest od wielu lat jest jurorem w innym, popularnym show stacji TVN?

Marcin Tyszka o Julii Wieniawie w "Mam Talent"

Z Marcinem Tyszką mieliśmy okazję porozmawiać podczas prezentacji jesiennej ramówki stacji TVN. Wówczas juror "Top Model" uchylił nam rąbka tajemnicy na temat nowej edycji programu dla modelek i modeli, a także wypowiedział się na temat nowej posady Julii Wieniawy. Jak się okazało, Marcin Tyszka jest zachwycony, że produkcja "Mam Talent" zdecydowała się dać szansę właśnie jej.

- Uwielbiam Julkę. Myślę, że to jest cudowny wybór. [...] To jest taka osoba, że jak Julka wchodzi gdzieś, to całe światło pada na nią. Nie sposób zrobić jej złego zdjęcia, kamera ją kocha i myślę, że jeszcze namiesza dużo, dużo w tym biznesie - stwierdził wprost Marcin Tyszka.

Co jeszcze na ten temat zdradził nam juror "Top Model"? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

