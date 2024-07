Marcin Tyszka ostatnio nie ma litości dla uczestników programu Top Model. Najpierw padło na Osi Ugonoh i Michała Baryzę, a także ich udział w krótkim filmiku, gdzie zwyciężczyni show przygotowuje modelowi kanapkę. Fotograf wyraził swoje zdziwienie i niezadowolenie na Facebooku. Zobacz: Korwin wielokrotnie kłóciła się z Tyszką. Teraz przyznała mu rację

Juror nie pochwala również obnoszenia się swoim związkiem przez Olgę Kaczyńską i Górala. Tuż po zakończeniu show media szybko podchwyciły temat i towarzyszą parze niemal na każdym kroku, a sami też chętnie chwalą się swoją prywatnością. Co ciekawe, ostatnio udzielili obszernego wywiadu w "Party", gdzie zdradzają swoje plany na przyszłość. Tyszka jest wkurzony faktem, że tak wpuszczają media do swojego życia i stanowczo wypowiedział się na ten temat w Dzień Dobry TVN:

Wkurza mnie, jak widzę romans Górala i Olgi. Ile można? Może jeszcze wpuszczą ludzi do swojej sypialni i będą nagrywać po nocy? Sorry, to nie o to chodzi.